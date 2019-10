Minori al voto, a Bergamo platea di 23 mila I ragazzi: «Ma noi non ci sentiamo pronti»

La proposta dell’ex premier Letta di concedere il diritto a 16enni e 17enni non scalda gli studenti. «Difficile fare una scelta consapevole». Ma c’è chi è a favore: «Sbagliato generalizzare, pro e contro da valutare»

Un potenziale esercito di nuovi elettori che si sentono tuttavia impreparati, titubanti, poco informati per esprimere un voto ragionato e recarsi consapevoli ai seggi. In una parola: contrari. La proposta dell’ex premier Enrico Letta di abbassare il diritto di voto a 16 anni non scalda la platea dei quasi 23 mila ragazzi bergamaschi tra i 16 e i 17 anni (11.340 i 16enni, 22.771 il dato complessivo di 16enni e 17enni riferito al 2019) che potrebbero beneficiare di questo diritto.