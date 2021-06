Morto l’avvocato Longhi Zanardi. «Era un gentiluomo»

È morto venerdì l’avvocato Lorenzo Longhi Zanardi, 83 anni (avrebbe compiuto gli 84 il 19 agosto), penalista e civilista di lungo corso molto noto a Bergamo dove viveva. Avviò infatti alla professione forense un numero impressionante di praticanti che hanno usufruito delle sue competenze e della sua capacità di insegnare il mestiere nello storico studio di via Zambianchi, che venne avviato dal padre.

Ultimati gli studi classici, Longhi Zanardi si era laureato in giurisprudenza a Milano con 110 e lode. Iniziò l’attività forense nel 1963 e l’ha portata avanti con passione fino al sopraggiungere della malattia. Parecchi gli incarichi extra legali che l’hanno visto in prima linea, come quello nel Movimento ecclesiale di impegno culturale di cui andava orgoglioso. Era una persona dagli alti valori morali, un cattolico convinto e fervente praticante, ogni giorno lo si vedeva alle funzioni religiose nella vicina chiesa di Santa Rita, di via Largo Belotti. Conversava con chiunque sfoderando umilmente una cultura sconfinata.