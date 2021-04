Muoversi tra regioni, ecco come funziona il nuovo «pass verde»

Più che la prova costume, il rischio è quello di doversi misurare con la prova «vaccinale». O meglio: con le sfumature della «certificazione verde» che andrà a condizionare, in parte, anche le prossime vacanze. Tra le novità del decreto «Riaperture» in vigore da oggi, c’è appunto anche un «lasciapassare» legato agli spostamenti per turismo verso territori in zona arancione o rossa (in regioni gialle ci si muove liberamente), ottenibile – in sintesi – principalmente in due modi: o se si è vaccinati, ma entro sei mesi dalla chiusura del ciclo vaccinale (la seconda dose), o dimostrando la negatività con un tampone. Ma a cosa serve, questo pass? Principalmente, per muoversi in entrata o in uscita da una zona arancione o rossa per motivi che non siano di lavoro, necessità o salute; in sostanza, appunto, per turismo. C’è anche un’aggiunta: il decreto dà la possibilità (ancora da normare) di estendere l’«utilità» della certificazione verde anche per l’ingresso a manifestazioni pubbliche quali concerti, spettacoli, eventi sportivi.

Le certificazioni verdi sono rilasciate per attestare una di queste situazioni: l’avvenuta vaccinazione anti-Covid; l’avvenuta guarigione dal virus; l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Il «pass» vale sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciato, su richiesta del cittadino, dalla struttura sanitaria che effettua l’inoculazione. Per chi guarisce dall’infezione, invece, il certificato è rilasciato, sempre su richiesta, dalla struttura in cui è avvenuto il ricovero, oppure (senza ricovero) dai medici di medicina generale o dai pediatri; per chi è guarito prima dell’entrata in vigore della «certificazione verde», i sei mesi si calcolano dalla data in cui si è stati dichiarati guariti. Capitolo tamponi: chi non rientra nelle due categorie precedenti può ottenere il «pass» sottoponendosi a un tampone e ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test.