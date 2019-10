Mura sicure con i nuovi lavori Cantieri a S. Agostino e S. Giacomo

L’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, è fiducioso. Ottobre dovrebbe essere la data limite per poter iniziare a dare forma a un progetto che sta a cuore a tanti bergamaschi: la possibilità di percorrere l’intero anello delle Mura in sicurezza.

«Ma non sarà un balconcino in ferro di collegamento tra i lati – sottolinea l’assessore -. Sarà un intervento tecnico su cui non entro nei particolari, ma che consentirà in ogni caso di evitare ai pedoni i pericoli della sede stradale. Se riusciremo a portare a compimento anche quello, renderemmo finalmente le Mura percorribili in sicurezza per tutti fino a Colle Aperto».