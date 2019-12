Nato tra i monti orobici è diventato «chef dei tonni»

Conosce tutti i segreti dei tonnaroti, sa come cucinare il tonno appena pescato conservandone aroma e sapore, ma è nato tra i monti, in Valseriana. «Però ogni tanto nel mio ristorante ai miei clienti cucino anche polenta taragna e casoncelli», spiega Eugenio Battista Simonetti, 53 anni, bergamasco doc di Villa d’Ogna trapiantato nell’isola di San Pietro a Carloforte, la «patria» del tonno, sede dell’unica tonnara autorizzata in Italia insieme a quella di Favignana.