Negoziante egiziano regala la frutta «Accolto 10 anni fa, ora ricambio»

«Dieci anni fa sono stato accolto qui a Canonica che non avevo niente e tutti mi hanno generosamente aiutato. Oggi voglio ricambiare, per quel poco che posso fare». Così da qualche giorno Sameh Ashrah, 34 anni, commerciante di Canonica d’Adda di origine egiziana, ha deciso di regalare la frutta a chiunque si trovasse in difficoltà.

«In questi giorni è entrata tanta gente in negozio, clienti abituali e non – spiega –: molti mi dicevano che non avevano i contanti o altri problemi. Ho detto che non c’era problema e mi è venuta l’idea». Così ha esposto il cartello: «Dieci anni fa mi avete accolto, ora voglio dirvi grazie! Andrà tutto bene! Se avete bisogno prendete gratis la frutta e la verdura che trovate su questo tavolo!».