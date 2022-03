La scelta è simbolica e per certi versi coraggiosa . Puntare i riflettori, per un anno intero, su una piazza che, pur occupando una posizione strategica nel centro della città bassa, è ancora in cerca di una sua identità. Nel 2023 piazza della Libertà sarà ridisegnata da un artista designer che la trasformerà nel fulcro delle iniziative di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura . Analoga operazione sarà portata a termine nella città della Leonessa, in una piazza che ancora deve essere individuata. L’artista prescelto - l’iter di selezione è in corso - avrà due strumenti per valorizzare lo spazio: l’arredo urbano e la luce, elemento caratterizzante dell’intera programmazione del 2023, come indica il titolo del dossier: «La città illuminata».