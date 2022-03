Nella tripletta dei Fusari c’è solidarietà nel sangue

Uniti dal sangue e dalla generosità di un dono che significa vita. Tre «Fusari uno, Fusari due e Fusari tre». È l’insolita chiamata fatta nei giorni scorsi dal personale sanitario del centro trasfusionale Avis all’ospedale di Lovere: in sala d’attesa c’era Silvano Fusari con i figli Luca e Matteo, 24 e 18 anni, tutti e tre donatori di sangue. Arrivato il loro turno, si sono alzati contemporaneamente dai propri posti e hanno raggiunto le poltrone per la donazione: fatte le verifiche del caso, le loro braccia hanno iniziato a pompare 450 grammi di sangue ciascuno, insacchettati e spediti a Bergamo pronti per essere utilizzati.