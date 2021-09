Nelle farmacie bergamasche 16 mila tamponi alla settimana, richieste quadruplicate col green pass

Il boom era immaginabile e trova conferma nei numeri. La corsa al tampone è uno sprint ad alta intensità: la richiesta nelle farmacie bergamasche è praticamente quadruplicata rispetto a quel che avveniva sino a fine luglio. E non è casuale, questo raffronto temporale: il 23 luglio veniva pubblicato il decreto che ha «lanciato» l’obbligo di green pass per i locali al chiuso (entrato in vigore poi dal 6 agosto), strada facendo s’è aggiunta la ripresa dello sport – alcuni protocolli richiedevano dei test per la ripresa delle attività – e dal 1° settembre la certificazione verde è imprescindibile per chi lavora nelle scuole e nelle università. Delle due, l’una: o nel frattempo ci si è vaccinati oppure si deve ricorrere al test. E la fotografia delle cifre è plastica: tra la seconda metà di febbraio e il 28 luglio, le farmacie bergamasche avevano effettuato 101.225 test; da quella data e fino al 6 settembre, secondo il report di Federfarma, il «contatore» è schizzato a 194.510. In altri termini, in quaranta giorni le farmacie bergamasche hanno erogato 93.285 tamponi, circa 2.300 al giorno. Se fino a metà luglio il ritmo era di 4.500 test alla settimana, ora la potenza di fuoco è di 16 mila «bastoncini» alla settimana: quasi quadruplicati, appunto.