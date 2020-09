Nidi, il bonus si complica ancora Per azzerare la retta le domande sono due

Per ottenere l’azzeramento totale della retta del nido sarà necessario presentare due domande, una a Regione e una all’Inps, mentre non servirà più la residenza di entrambi i genitori in Lombardia. Sono le due principali novità della nuova edizione di Nidi gratis, il bonus erogato dalla Regione Lombardia destinato alle famiglie a basso reddito per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia e favorire la conciliazione vita-lavoro.

La misura nata nel 2016 è stata confermata da Palazzo Lombardia anche per l’anno 2020/2021 con la delibera di Giunta del 5 agosto scorso, l’ultima prima della pausa estiva: è di 15 milioni di euro la somma stanziata dalla Regione per abbattere i costi della retta di frequenza di nidi e micro-nidi, 11 milioni provenienti dal Fondo sociale europeo (risorse già destinate alla misura 2019/2020 e non utilizzate a causa del blocco dei servizi per l’infanzia dovuto all’emergenza Covid) e 4 milioni a valere sulle casse statali del Fondo sviluppo e coesione. Una dotazione di gran lunga inferiore rispetto ai 42 milioni di euro stanziati lo scorso anno, ma che potrà essere incrementata «alla luce di nuove economie e risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili», afferma il provvedimento. A differenza delle precedenti edizioni, infatti, quest’anno la misura regionale andrà ad integrare soltanto la quota di retta mensile eccedente i 272,72 euro del Bonus Asili Inps.