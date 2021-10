No Green pass: quattro denunciati a Milano dopo la manifestazione

Nel corso della manifestazione No Green Pass che si è svolta nella giornata di sabato 30 ottobre a Milano, la polizia ha identificato sei persone e ne ha accompagnate tre in questura. Queste ultime sono state denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata . Sono un 22enne residente nella Bergamasca (denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale), un 30enne residente a Lodi e un 28enne residente nel torinese (denunciati, invece, anche per istigazione a disobbedire alle leggi). Lo riporta in un lancio l’agenzia Ansa.

Tra i sei identificati durante il corteo, c’è un 19enne residente a Gessate (Milano), che verrà denunciato per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e istigazione a disobbedire alle leggi.