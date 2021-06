Non solo Olbia, con EasyJet da Orio si vola anche a Malaga

EasyJet, compagnia leader in Europa, arricchisce ulteriormente la propria offerta di viaggio con 7 nuove rotte nazionali e internazionali. Da Orio al Serio la compagnia ha inaugurato la propria presenza lo scorso 28 maggio con la rotta Bergamo - Olbia. Sempre a partire dal prossimo 19 luglio e fino al 30 settembre, la compagnia volerà tra Bergamo e Malaga con 3 collegamenti alla settimana: il mercoledì, il venerdì e la domenica.

Salgono così a 68 le rotte nazionali e internazionali con cui easyJet collegherà la Lombardia, una regione al centro della strategia di easyJet sin dal 1998. «Siamo entusiasti di annunciare il potenziamento dei collegamenti da e per l’Italia, aumentando significativamente la nostra offerta per l’estate, sappiamo che anche quest’anno gli italiani preferiranno trascorrere le loro vacanze in Italia o in Europa e dunque abbiamo deciso di aggiustare la nostra capacità per rispondere in modo efficace alle esigenze dei nostri clienti».