Nuova Accademia della Guardia di Finanza agli ex Riuniti: conto alla rovescia, alloggi già pronti

Le tracce di quello che per ottant’anni è stato l’ospedale dei bergamaschi sono ancora lì da vedere: la scritta sulla tutelatissima facciata della Palazzina rossa, le aiuole dissestate che la Soprintendenza non vuole fare togliere, l’ex ciminiera che resiste al tempo e alle intemperie e che resterà a vegliare anche sulla nuova struttura . E pure qualche vecchio cartello che ancora indica il percorso da seguire per raggiungere questo o quel reparto, la fontana in mezzo al viale alberato e infine loro, i padiglioni tirati a lucido e ricostruiti negli interni, che tra qualche mese ospiteranno la nuova Accademia della Guardia di Finanza, finalmente riunita nei suoi cinque anni di corsi. Sarà un trasloco di quelli imponenti, che durerà forse settimane, e che al comando di via Statuto hanno fretta di cominciare.

L’edificio che al suo interno ospiterà la piscina