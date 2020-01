Nuova viabilità in via Corridoni

Redona, polemica su corsie e svolte

Si chiama via Corridoni eppure non si corre affatto, e non solo perché è una strada urbana. Da alcuni mesi infatti l’amministrazione comunale ha deciso per un cambio di corsia nella lunga arteria che dai paesi della Val Seriana porta al centro cittadino attraverso il quartiere residenziale ricco di parchi e scuole.