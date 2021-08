«Nuovi positivi al covid, i giovani i più a rischio». L’età media (33 anni) dimezzata in 10 mesi

Dimezzata nel giro di dieci mesi. E, soprattutto, «ringiovanita» di un decennio con l’imbocco dell’estate. L’età media dei nuovi positivi al virus è precipitata anche in Bergamasca: era a 62 anni tra febbraio e agosto del 2020, nella lunga parabola della prima ondata, e s’ è mantenuta sostanzialmente stabile tra i 41 e i 42 anni da settembre 2020 a maggio 2021, prima di scendere in picchiata sino ai 33 anni. È, quest’ ultima, la media osservata tra giugno e luglio di quest’ anno, quando la curva dei contagi ha prima toccato il punto più basso e poi ha ripreso a salire trascinata dalla variante delta. «Il bacino del contagio è significativamente indirizzato verso la popolazione dei giovani e degli adolescenti», sintetizza Alberto Zucchi, direttore del Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo, che ha elaborato i dati. La riflessione sui contagi s’ intreccia inevitabilmente con quella sulle immunizzazioni.

«Occorre rinforzare in maniera decisa un concetto: essendo i giovani il bacino preferenziale del contagio, si deve incentivare il percorso vaccinale - rimarca Zucchi -. Chiaro, la fase dell’anno non è particolarmente favorevole: siamo in estate. Un’età media di 33 anni vuol dire che c’è una quota importante di 16-20enni, popolazione che ha voglia estrema di socializzazione: c’è il rischio che questa fascia determini l’innesco di un volano pericoloso, quello che già vediamo». Ma qual è lo scenario epidemiologico della Bergamasca? «L’aumento dei casi c’è - rileva Zucchi -, ma per il momento è ancora contingentato l’aumento di ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I giovani reagiscono meglio alla malattia, ma va ribadito che esiste il rischio che i giovani trasmettano il virus ai più anziani. La situazione, comunque, è sotto controllo».