Occupazione, Bergamo fatica a tornare a livelli pre Covid. Boom del lavoro somministrato

«Con fatica la nostra provincia cerca di tornare ai livelli occupazionali pre Covid , trainata dal settore delle costruzioni, che nei primi quattro mesi del 2021 segna un saldo occupazionale di 2.237 unit à (65% del l’incremento occupazione del 2021) in un momento dove l’ aumento delle materie prime e la necessità di reperire personale ne rallentano il rilancio dopo oltre 10 anni di crisi. Cresce anche l’industria pur in presenza del settore dell’automotive in fase di riorganizzazione mentre il settore tessile e abbigliamento vivono ancora grossa difficoltà . L’agricoltura bergamasca, infine, sempre di più si dimostra di aver assunto dimensioni da settore importante, seppur di nicchia, per la nostra provincia».

Sono le riflessioni di Danilo Mazzola, segretario Cisl Bergamo , dati di Provincia di Bergamo sulle Assunzioni e cessazioni di lavoro dipendente.