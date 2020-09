Oggi i risultati dei 13 Comuni al voto A Cividate il top dell’affluenza: 75%

Il record dell’affluenza a provincia spetta a Cividate al Piano , dove nelle quattro sezioni allestite alla scuola media di viale Rimembranze si è recato al voto il 75,97 per cento degli aventi diritto (nel 2015 era stato il 70 per cento). La partita delle elezioni amministrative, che vedono di fronte il sindaco uscente Giovanni Battista Forlani per «Comunità democratica» e Francesco Gatti per «Gente comune», è stata di forte richiamo per la cittadinanza, che oggi conoscerà il nome del suo primo cittadino fino al 2025.

Entrambi i candidati si sono trovati all’esterno dei seggi e sono rimasti spesso insieme ai propri sostenitori e non di rado anche con semplici cittadini, dimostrando davvero l’idea di una comunità coesa che si reca alle urne in un clima di solida democrazia. Gli stessi Forlani e Gatti, 68enne ex dirigente d’azienda il primo e 37enne tecnico informatico il secondo, hanno mostrato un sano (e costruttivo) spirito di competizione, una stima reciproca che, al di là delle appartenenze politiche, è sicuramente un valore aggiunto per il paese.