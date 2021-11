Oltre 27 mila bergamaschi vivono in zone a rischio di allagamenti

Mesi e mesi di «fermo», di cantieri bloccati, di lavori in stand by. Eppure, niente da fare. Le colate di cemento non si sono arrestate nemmeno nell’anno della pandemia, quando il mondo – tutto – è rimasto in sospeso. L’incremento maggiore nel 2020 si registra proprio in Lombardia, con 765 ettari di cemento in più in 12 mesi, seguita da Veneto (682 ettari), Puglia (493), Piemonte (439) e Lazio (431). A Bergamo l’aumento è stato di 113,5 ettari (dati Ispra). Ulteriore suolo consumato significa ulteriore terreno impermeabilizzato, un fenomeno che induce l’acqua a scorrere in superficie aumentando la pericolosità idraulica dei territori, inclusi quelli bergamaschi.

Secondo l’ultimo rapporto targato Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il 4,3% del territorio di Bergamo e provincia è ad alta probabilità di allagamenti – significa 117 chilometri quadrati su una superficie complessiva di 2.755 –, il 5,6% ha una media probabilità di rischio idraulico (154 chilometri quadrati), mentre il 7,7% (211 chilometri quadrati) ha una probabilità «soltanto» contenuta.