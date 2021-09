Oltre il Colle, bloccata sulla ferrata, salva. Serina, 71enne ancora disperso

È intervenuto l’elicottero, intorno alle 12,45 di sabato, per soccorrere una ragazza che era rimasta incrodata sulla ferrata Maurizio a Oltre il Colle, in Valle Serina.

La ferrata, che si snoda sulle rocce del monte Alben, presenta alcuni tratti impegnativi, in uno dei quali la giovane si è incrodata (come si dice in gergo, ovvero non riusciva più a proseguire e nemmeno a rientrare), motivo per cui è partita la chiamata al numero unico di emergenza.