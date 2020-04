Ora rallenta la curva dei morti In Bergamasca sono 4.800 - Mappa

La linea sembrava puntare verso l’alto e non fermarsi mai. Un picco che non è un semplice tratto grafico su un foglio di carta. È l’emblema del dramma che sta vivendo la provincia di Bergamo. Non ancora concluso, purtroppo. Ma dall’incubo di settimana scorsa, quando il numero delle morti reali ha portato alla luce la tragedia fino ad allora nascosta, qualcosa è cambiato.

Il picco si è trasformato in curva lenta e sinuosa verso - si spera - la normalità. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto un nuovo aggiornamento ai Comuni bergamaschi per continuare l’indagine lanciata insieme ad InTwig. Lo stesso lavoro che ha contribuito a svelare le tante morti non monitorate : persone venute a mancare nel letto di casa, nelle rsa, senza tamponi per stabilire la positività al Covid-19. Qui in provincia di Bergamo - più che in altre zone della Lombardia - il divario tra la fotografia parziale scattata dall’ufficialità e l’ondata reale che ha travolto i paesi è ancora molto evidente.