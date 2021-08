Orio al Serio, allo scalo test rapidi per viaggiare sicuri

Per chi si trova alle prese magari con un intoppo legato al green pass, o alle specifiche limitazioni imposte da un Paese, può essere una soluzione per partire in sicurezza (e in regola).

All’aeroporto di Orio al Serio ha infatti iniziato a operare un laboratorio di Eurofins, azienda multinazionale tra quelle leader a livello mondiale per la bioanalisi: in questa struttura, situata di fronte all’ingresso delle partenze del «Caravaggio», è ora possibile sottoporsi a pagamento a un tampone antigenico rapido, con risultato entro poche decine di minuti, o al più sofisticato tampone molecolare, il cui responso giunge entro 36 ore. Attraverso l’esito negativo a questi test, si ottiene il rilascio del green pass «temporaneo» (quello slegato dalla vaccinazione o dalla guarigione).

Il laboratorio di Eurofins, dotato di personale medico e infermieristico, è attivo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20 . «I viaggi nazionali e internazionali, sia per piacere sia per affari, sono ricominciati, i passeggeri saranno sempre più numerosi e un facile accesso a test affidabili è fondamentale per garantire esperienze di viaggio sicure e senza problemi», spiega Marco Barbierato, National business line leader clinical Italia di Eurofins. Il prezzo per il test antigenico rapido, secondo quanto indicato sul sito di Eurofins, è di 40 euro. «Eurofins ha ampliato la sua rete di centri di test Covid in Italia, con 214 centri in tutto il paese, per facilitare i viaggi internazionali, inclusi aeroporti, porti e stazioni ferroviarie – aggiunge Barbierato –. A supporto di milioni di passeggeri nei prossimi mesi, il Gruppo Eurofins ha rapidamente ampliato la sua rete di centri di test».