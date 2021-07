Oriocenter, con i saldi si riaccende la voglia di shopping. E il centro offre lavoro

Sono stati molto gettonati i negozi di intimo e costumi, abbigliamento, scarpe e accessori, con file ordinate fuori dai negozi, regolate dall’organizzazione degli operatori e dello staff di sicurezza del centro.

«I clienti dimostrano di voler uscire e fare acquisti anche per gratificarsi. Da quando abbiamo riaperto nei fine settimana abbiamo notato che quasi tutti vengono per comprare e pochi solo per fare una passeggiata. Il bilancio di questi primi giorni di saldi è estremamente positivo – commenta Ruggero Pizzagalli Direttore di Oriocenter -. Il weekend incerto ci ha sicuramente aiutato con presenze importanti e tanta voglia di shopping, nel segno di un ritorno alla vera normalità».