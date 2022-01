Ospedale Papa Giovanni:«La pressione è tanta: 226 operatori infetti»

Un calo impercettibile, di pochissime unità, ma il calo c’è, e la tendenza, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è quella, riscontrata negli ultimissimi giorni di un minimo «respiro» nei ricoveri di pazienti per il Covid. Il segnale, però, non rassicura ancora su un allentamento della pressione nei reparti: i ricoverati nei reparti ordinari ieri erano 147, scesi di due unità rispetto a mercoledì, quelli in Terapia intensiva 17, scesi di una unità (e qualche giorno fa si era arrivati fino a 22 nell’Area critica).

Il «peso» di questo tipo di ricoveri, con la necessità di ricavare letti dedicati, causa rallentamenti nell’attività ordinaria ospedaliera. E poi c’è anche la fatica di chi lavora in ospedale: la stanchezza soprattutto per gli operatori, medici e infermieri in prima fila ormai da due anni contro l’avanzare della pandemia, è tanta. Operatori, peraltro, che a loro volta non sono affatto esenti da contagi e positività, e quindi aumentano le assenze e «l’esercito» che è in campo per combattere il Covid si ritrova a dover caricarsi di ulteriore lavoro.