Ospedali, la Regione aumenta ancora i posti letto Covid: 220 in più. Lombardia quasi al limite

L’aggiornamento è arrivato durante le feste e indica una nuova riorganizzazione. Omicron d’altronde corre: rapidissima nei contagi e meno nella pressione ospedaliera, ma un riflesso anche sulle strutture sanitarie è comunque atteso e s’intravede dal bollettino di ieri. Così, la Lombardia ha comunicato al ministero della Salute un nuovo ampliamento dei posti letto disponibili in area medica (cioè per i ricoveri ordinari Covid): come emerge dal monitoraggio dell’Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che fa capo allo stesso ministero – le postazioni complessive disponibili per i pazienti non gravi sono ora salite a 10.457. Oltre duecento, 220 per la precisione, in più rispetto ai 10.237 letti che costituivano il «piano» della Lombardia sino a Natale. Al massimo, secondo quanto già indicato dalla Regione, si potrebbe arrivare a 10.500 posti disponibili, soglia a cui si è ora molto vicini. È un nuovo step: il 6 dicembre i posti erano stati portati a 7.945 (+1.277), il 15 dicembre a 8.485 (+540), il 19 dicembre a 10.237 (+1.752).

La riorganizzazione, nella «road map» della Direzione generale Welfare, è sempre modulata su diversi livelli di allerta che ridisegnano il numero dei posti letto che via via si potrebbero mettere a disposizione, considerando il personale necessario alla cura dei pazienti ricoverati. Resta invariata la dotazione delle terapie intensive, sempre a 1.530 posti disponibili.