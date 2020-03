Palafrizzoni, record di pagamenti smart Con 4,8 milioni è primo in Lombardia

Verrebbe da pensare che è tutta colpa (o merito, in questo caso) del coronavirus. Che i cittadini si siano convinti a usare i pagamenti digitali per non affollarsi in posta o all’interno degli uffici pubblici. Invece il Comune di Bergamo ha costruito il suo record grazie a un lavoro che dura da anni. È al primo posto nella classifica regionale dei pagamenti smart attraverso PagoPa: 4 milioni e 872 mila euro (dati aggiornati a ieri) versati nell’ultimo anno dai cittadini nelle casse di Palafrizzoni dalla poltrona di casa o dall’ufficio, senza muovere un passo. Una possibilità che l’amministrazione ha lanciato da tempo e che nel corso del 2019 ha avuto una spinta decisiva grazie al lancio del nuovo sito che ha integrato la piattaforma PagoPa realizzata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). È la stessa che dovrebbe essere utilizzata da tutti gli enti locali per offrire un sistema di pagamento dei tributi veloce e sicuro. Nel testo originale dell’ultima legge di bilancio era previsto come obbligo dall’inizio dell’anno, poi slittato al 30 giugno 2020 (è prevedibile che venga rinviato ancora) dopo un emendamento presentato dallo stesso governo. In ogni caso il Comune di Bergamo è già pronto e anzi, può essere un esempio per le altre amministrazioni.

Si può parlare di record, come dicevamo, perché gli altri Comuni vedono quei cinque milioni di euro con il binocolo. Il secondo nella classifica regionale infatti è Abbiategrasso con appena 940 mila euro, terzo San Donato Milanese con 721 mila euro, quarto Pavia con 490 mila e quinto Cantù con 384 mila euro.