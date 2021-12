Palazzo Moroni torna ai fasti dell’Ottocento: «Lavori in altre 5 sale»

Un’istituzione culturale, artistica e perché no, botanica, parte del sistema museale della città. È la seconda vita che Palazzo Moroni con gli annessi giardini, bene Fai (Fondazione ambiente italiano), si sta costruendo passo dopo passo, con l’obiettivo di arrivare nel 2023, anno di Bergamo Capitale della Cultura, con una casa-museo che apra davvero tutte le sue porte. Anche quelle delle cinque sale, scrigno di preziosità dell’antiquariato e della storia dell’arte, attualmente non visitabili. In programma lavori sui servizi per i visitatori, dall’ascensore alle toilette per disabili. Già molto è stato fatto, con l’apertura del piano nobile al pubblico.

Qui si possono ammirare le quattro stanze seicentesche, affrescate da Gian Giacomo Barbelli, che si conservano integre e ospitano pezzi importanti del Cinquecento lombardo, tra cui spiccano i noti capolavori di Giovanni Battista Moroni (che non ha parentele con la famiglia) «Il Cavaliere in rosa», il «Ritratto di Isotta Brembati» e il «Ritratto di anziana donna vestita di nero»: «Si possono ammirare subito entrati nella sala dell’età dell’oro – spiega Gimmy Schiavi, responsabile della gestione operativa di Palazzo e giardini Moroni per il Fai -. Queste sale non erano aperte al pubblico, è possibile visitarle da settembre insieme ai giardini, grazie ad alcuni lavori di adeguamento impiantistico che abbiamo eseguito. È solo l’inizio di un lavoro che ci consentirà nei prossimi anni di proseguire nei restauri, sviluppando un percorso di visita che offra servizi aggiuntivi, includendo le cinque sale ancora chiuse. Stiamo calendarizzando una serie di interventi nel corso del 2022. Intanto ci aspetta una primavera interessantissima, con molte attività all’aperto».