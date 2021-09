Pass, effetto decreto sulle vaccinazioni: nella Bergamasca prenotazioni triplicate

L’obiettivo, fondamentalmente, era quello: incentivare le vaccinazioni. È così sembra essere: il decreto che impone dal 15 ottobre il possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro ha fatto triplicare le prenotazioni per le vaccinazioni in Bergamasca. Ritardatari e indecisi si stanno convincendo, perché tra meno di un mese l’alternativa rischia di essere quella di sottoporsi continuamente al tampone. Lo confermano i numeri forniti dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia: se nei primi 15 giorni di settembre in provincia di Bergamo si viaggiava a una media di circa 750 prenotazioni quotidiane, solo venerdì – all’indomani dell’annuncio ufficiale del governo sulla firma del decreto – sono stati 2.302 i bergamaschi che hanno fissato un appuntamento per l’inoculazione, appunto tre volte tanti. La corsa al vaccino s’era già intuita giovedì, nella giornata che si era aperta con le prime indiscrezioni sul decreto e che si è conclusa con la conferenza stampa dell’esecutivo: in quelle 24 ore, erano già state 1.657 le prenotazioni effettuate dalle valli alla Bassa. Numeri importanti, certo non tutti legati al green pass: nel totale, spiegano dall’assessorato al Welfare, «sono conteggiati anche coloro che avevano già prenotato e che hanno cambiato data», ma è un fenomeno comunque contenuto e l’impennata complessiva dà così «un’idea dell’incremento» conseguente al decreto. Proprio venerdì sera, commentando l’accelerazione in tutta la Lombardia, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti aveva rimarcato che il green pass «è un incentivo alla vaccinazione, l’unica arma che abbiamo e la più efficace».