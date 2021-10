Passerella di Campagnola, ancora una famiglia bloccata in ascensore

Dopo gli atti vandalici sugli ascensori della nuova passerella ciclopedonale che collega Malpensata e Campagnola, ecco una serie di guasti: venerdì 1 ottobre una mamma e i suoi due bambini sono rimasti bloccati nella cabina, liberati dai Vigili del fuoco. E stamattina, sabato 2 ottobre, lo spiacevole episodio si è ripetuto con una famiglia bloccata per circa mezz’oro, liberata dal tecnico in servizio . L’opera inaugurata l’11 settembre (standard dell’opera ex Mangimi Moretti) formalmente è ancora del privato, in attesa del collaudo definitivo: «Come committenti - dichiara Francesco Manzi di Arki srl - abbiamo segnalato alle imprese coinvolte la situazione e chiesto un intervento: il problema va risolto. Ci scusiamo per i disagi».

Il deputato bergamasco della Lega, Daniele Belotti, scrive però al Comune: «Nonostante diversi interventi di tecnici gli impianti continuano ad evidenziare guasti». E sottolinea la vicinanza, lato Campagnola, delle rampe di scale alle barriere antirumore, distanza talmente ridotta «che dal corrimano si può saltare all’interno di una villetta di via Dell’Orto. Chiedo venga messa in sicurezza da intrusioni, alzando la barriera o con altra soluzione, e che si proceda al più presto alla verifica dell’ascensore».