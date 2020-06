Pedemontana, quattro pretendenti nella gara per due tratte d’autostrada

Lunedì (con l’apertura della documentazione di prequalifica finalizzata ad accertare che chi si è fatto avanti avesse tutti i criteri per farlo) ha preso il via la fase conclusiva della gara pubblica finalizzata ad individuare un contraente generale a cui affidare la progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 e C (lunghe in tutto 33 chilometri) tra Lentate sul Seveso e Vimercate per un valore (iva esclusa) di un miliardo e 425 milioni di euro: e a quanto trapela sono quattro i gruppi di aziende che si sono fatti avanti di cui, a quanto risulta, tre italiani e uno straniero.

Bocche cucite dei vertici della società concessionaria Pedemontana lombarda spa. Il presidente, l’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, si limita a sostenere: «A noi interessava che alla gara ci fossero delle partecipazioni. E posso solo dire che siamo ottimisti».