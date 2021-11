Per il 4 Novembre Bergamo rende omaggio ai suoi Caduti

La città si prepara come ogni anno a celebrare, giovedì 4 novembre, la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Lo farà con una serie di commemorazioni e con la possibilità offerta alla cittadinanza di visitare gratuitamente la Torre dei Caduti . Le restrizioni imposte dalla pandemia vietano ancora di organizzare cortei, che dunque per il secondo anno non saranno previsti, così come non ci sarà il tradizionale schieramento in armi delle forze militari. L’atmosfera con la quale Bergamo si appresta a celebrare quest’anno la giornata del 4 Novembre, giorno dell’armistizio che nel 1918 decretò la fine della Prima guerra mondiale, è però diversa rispetto al 2020, quando la tutta la Lombardia si trovava alla vigilia della prima zona rossa, che fu poi istituita a partire dal 6 novembre a causa del rapido aumento dei contagi.

Sarà comunque ancora una volta all’insegna della sobrietà e nell’assoluto rispetto delle regole anti-Covid il programma di eventi commemorativi predisposto dal Comune . La prima cerimonia è prevista per le 9,45 di domani mattina in Città Alta, alla Rocca, per la deposizione delle corone d’alloro ai Caduti in guerra. Successivamente (ore 10,15), le autorità civili e militari si ritroveranno in piazza Matteotti per la deposizione delle corone d’alloro alla lapide dei Caduti a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi, davanti alla sede del Comune. A seguire (ore 10,30) in piazza Vittorio Veneto sono previsti la cerimonia dell’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro ai piedi della Torre dei Caduti. Il prefetto Enrico Ricci leggerà il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci sarà anche un intervento del sindaco Giorgio Gori. Nel pomeriggio è prevista l’iniziativa dedicata a tutta la cittadinanza, a cura del Museo delle Storie di Bergamo. Dalle 15 alle 18 la Torre dei Caduti sarà accessibile e potrà dunque essere visitata gratuitamente (con mascherina e Green pass obbligatori). L’ultimo appuntamento in programma è per le 18 quando le autorità torneranno di nuovo in piazza Vittorio Veneto per la cerimonia conclusiva dell’ammainabandiera.