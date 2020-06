Percorsi separati, distanze e sanificazioni Maturità «blindata» per 8.500 studenti

Sarà un esame di Stato «blindato» quello per i circa 8.500 studenti bergamaschi chiamati a sostenerlo, con regole ancora più severe rispetto a quelle che caratterizzano da sempre la maturità: accessi agli edifici dove si terranno le prove contingentati, percorsi personalizzati tra i corridoi, gel e mascherine obbligatorie.

L’obiettivo è uno per tutti: permettere ai maturandi di affrontare la prova conclusiva del proprio ciclo di studi (che in questo caso si tradurrà solo in un colloquio orale) in condizioni di massima sicurezza, per sé stessi e per i commissari. Tutte le scuole infatti dovranno attenersi a quanto deciso dal comitato tecnico–scientifico che, da tempo, ha condiviso con gli istituti le procedure da applicare per garantire la massima sicurezza. Le regole di base saranno le stesse per tutt i : per accedere agli spazi riservati all’esame ci sarà una sola entrata, che non corrisponderà all’uscita; potranno entrare nell’edificio solo il maturando e il suo accompagnatore, che dovranno presentarsi a scuola massimo quindici minuti prima dell’inizio previsto dell’esame (ma che verranno fatti accedere agli spazi solo dopo la sanificazione); nelle aule predisposte per gli esami, le più grandi di ogni istituto, verrà rispettata la distanza minima di almeno due metri tra i componenti della commissione e anche tra componenti della commissione e candidati; tutti dovranno indossare la mascherina; in ogni aula ci sarà del gel disinfettante a disposizione di tutti; al termine di ogni colloquio gli spazi verranno sanificati .