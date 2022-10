Pesenti scuola rock, studenti al lavoro per un nuovo teatro

C’è una scuola in città molto rock. Lo è perché è riuscita ad attirare l’attenzione non solo del mondo industriale di cui si occupa ma pure di quello artistico, tanto che ha siglato un patto con la Fondazione Donizetti per realizzare un teatro all’interno dell’istituto. È rock perché i ragazzi che la frequentano sono una miscela di 48 culture in cerca di riscatto. È rock perché la preside dirige l’istituto come una chitarrista che detta il ritmo e poi con il distorsore diffonde come un’onda d’urto la scarica emotiva per i cambiamenti rendendoli più elettrizzanti e coinvolgenti. È rock perché il gruppo dei docenti si muove come una band, capace di trascinare gli allievi lontano dai problemi extra-scolastici. È rock perché nell’ufficio di presidenza c’è una vecchia lavagna dove i prof si sono ironicamente auto-giudicati suddividendosi tra buoni, cattivi e fuori di testa. Vi lascio immaginare in quale casella si sia auto-posizionata la preside di una scuola rock…