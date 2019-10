Piazza Sant’Anna, Mologni chiude Addio all’ultima spezieria della città

«Cosa posso dire…è una gran tristezza». Dall’ufficio del suo magazzino, in via Ambrogio da Calepio, Norberto Mologni, classe 1933, allarga le braccia. Tra qualche settimana abbasserà per sempre la saracinesca: il negozio di piazza Sant’Anna «Fratelli Mologni», da sempre punto di riferimento per chi è alla ricerca di prodotti chimici, detersivi, spezie e non solo, chiuderà i battenti. Carlo, il dipendente che per anni ha dispensato consigli e rimedi dietro al bancone, tra poco se ne andrà in pensione e nessuno porterà avanti l’attività iniziata nel lontano 1921.