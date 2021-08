Piazzolo sotto choc per Mauro: «Era di qui, lo ricordiamo tutti»

Incredula e costernata la comunità di Piazzolo per la scomparsa di Mauro Molinari, morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Curno.

La morte improvvisa del 55enne ha destato vivo cordoglio nel piccolo paesino dell’alta Valle Brembana che conta 88 abitanti e dove tutti quindi si conoscono. «Tutto il paese è sconvolto per la notizia che è arrivata stamattina (domenica per chi legge, ndr) e, nella sua tragicità, ci ha colpito tutti – spiega un amico del defunto –. Il nostro è un paese molto piccolo, un po’ come una famiglia allargata, e anche e soprattutto per l’attività di famiglia dove è cresciuto Mauro, l’hotel ristorante, non c’è nessuno che non vi abbia mai messo piede, quindi tutti lo conoscevamo. C’è solo un’attività in paese, oltre al piccolo negozio, quindi ci siamo passati tutti, villeggianti inclusi, e tutti siamo rimasti costernati nell’apprendere la notizia di quanto successo».

Fino a qualche anno fa Mauro Molinari lavorava con il fratello Giovanni nella gestione dell’hotel ristorante pizzeria «Molinari» a Piazzolo. A Giovanni è rimasta la gestione quando Mauro pochi anni fa aveva deciso di trasferirsi a San Giovanni Bianco con la moglie e di proseguire nel settore della ristorazione come cameriere. E proprio da una serata di lavoro stava rientrando Mauro, quando ha avuto l’incidente. Non si sa ancora nulla sulla data dei funerali, che saranno celebrati solo dopo l’esame autoptico che potrebbe aiutare gli inquirenti ad approfondire le cause dell’incidente.