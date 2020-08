Piscine, stagione difficile «Gli incassi dimezzati»

Che i conti difficilmente potessero tornare, era facile da immaginare. Se la capienza viene tagliata fino al 75%, anche i conti avranno un buco, col rischio di fare acqua. E se in fatto di ristoranti o bar ci si può riadattare con i dehors, quando si parla di piscine altra soluzione non c’è. Per questi impianti la stagione è difficile più che mai, pure in un’estate a chilometro zero e con una congiuntura economica che può spingere in molti - soprattutto le famiglie - a cercare il mare in città, ovviamente in vasca.

Il polso della situazione delle piscine bergamasche parla di un giro d’affari in media dimezzato, con punte in alcuni casi ancora più critiche, anche perché alle minori entrate - leggasi i minori ingressi nel parco a bordo vasca - si sommano i maggiori costi dovuti alle misure di sicurezza. «In quest’ ultima settimana si vedono i segnali di una leggera ripresa. Leggerissima - specifica Milvo Ferrandi, consigliere delegato di Bergamo Infrastrutture, la società che gestisce le Piscine Italcementi, il principale impianto della città -. Resta però una stagione molto difficile, con un -50% nelle entrate, mentre i costi sono aumentati, per via delle precauzioni adottate. L’utenza è però soddisfatta del servizio: non si sono mai registrate criticità, tutte le misure sono state recepite senza problemi».