Più 15% di contagi ma meno decessi «Il vaccino funziona»

In Bergamasca 2.326 casi e 13 morti contro i 48 del 2020. Spada (Humanitas): «In autunno non raggiungeremo i picchi del passato».

L’orizzonte immediato, quello di settembre, è «un punto di tensione per tutti». Il perché è noto, intreccia la prudenza della scienza con l’imprevedibilità di questo virus: «Nessuno può con certezza fare previsioni, ma si può ragionare sulle variabili in gioco». Il dottor Paolo Spada, chirurgo dell’Humanitas Research Hospital di Milano e tra i curatori del progetto «Pillole di ottimismo», seguitissima pagina Facebook di divulgazione, parte da due variabili. La prima è l’immunizzazione: «Che è costantemente in movimento, perché vacciniamo sempre di più e peraltro puntando a ridurre l’ultimo gap di non vaccinati tra le fasce anziane: fondamentale, in termini di ricadute positive – ricorda Spada –. I provvedimenti governativi, o anche solo le dichiarazioni che vanno nella prospettiva di un obbligo vaccinale de facto, possono convincere molte persone a cedere».

Ma qual è l’efficacia del vaccino? È questa l’altra variabile: «Qualcuno comincia a mettere dei dubbi sul piatto circa una minore protezione. Io, invece, sono piuttosto sereno, mi pare che i tempi siano larghi». Da qui si può tracciare un’ipotesi sull’autunno: «Mi sorprenderei se vedessimo di nuovo un’accelerazione come quella vissuta un anno fa, e mi sentirei di escludere che si possa raggiungere lo stesso picco – riflette il medico –. Non siamo nella stessa situazione: è passato un anno e le persone, oltre a essere venute in contatto col virus sviluppando un’immunità naturale, sono largamente vaccinate».