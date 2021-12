Pizzaiolo di Torre de’ Busi rapinato e ucciso a Marsiglia, aveva 41 anni

Profondo cordoglio nelle comunità di Calolziocorte e Torre de’ Busi per la morte di Gesuel Mandaglio, 41 anni, assassinato con diverse coltellate a Marsiglia, in quella che pare una rapina finita in tragedia, mentre stava tornando a casa, dopo aver terminato il turno di lavoro come pizzaiolo in un ristorante della città francese. L’omicidio nella serata dello scorso 28 novembre, ma solo nelle ultime ore la notizia si è diffusa nelle due comunità, accolta con grande dolore della famiglia e dai tanti amici che l’avevano conosciuto e frequentato per tanti anni.

La famiglia Mandaglio, originaria della Calabria, era arrivata nella frazione Rossino nella zona de la Ca’ ed è molto conosciuta. Negli ultimi anni si è trasferita a Torre de’ Busi, nella frazione San Gottardo, dove abitano i genitori, il fratello Cristian e le sorelle Francesca e Valentina.