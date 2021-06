Polizia di Frontiera a Orio, la denuncia dei sindacati: ancora carenza di personale

Una situazione, spiegano, «che da anni viene denunciata sia in ambito locale che nazionale: permane e diventa un problema sempre più serio».

«Con il piano dei potenziamenti previsti per il prossimo mese di luglio, è annunciato un incremento di organico di sole quattro unità. È necessario inoltre specificare che, ancora una volta non sono stati previsti rinforzi nemmeno per il periodo estivo: si auspica quantomeno che il poco personale disponibile non venga impiegato altrove. Dalle comunicazioni intercorse con il Dipartimento, nel periodo “pre-Covid”, si era stabilito che, grazie ad un graduale incremento di personale, l’organico avrebbe presto raggiunto le oltre 160 unità, tuttavia a distanza di anni il numero è pressoché sempre lo stesso (circa 130 unità complessive): i leggeri incrementi che si sono susseguiti in occasione dei movimenti/assegnazioni sono quasi sempre stati azzerati da altre uscite a vario titolo (pensionamenti, vincitori di concorsi, inidoneità, ecc..) che durante questi anni hanno riguardato l’ufficio in questione» continuano i sindacati.