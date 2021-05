Ponte di Canonica, dal 24 maggio il cantiere: scatta il senso unico alternato

Messa in sicurezza del ponte sul fiume Adda fra Canonica e Vaprio, ci siamo: lunedì 24 maggio l’azienda che si è aggiudicata il primo lotto dei lavori (la Bergamelli di Albino) darà il via all’allestimento del cantiere sul viadotto che si trova lungo la provinciale 525. Ciò inizierà a causare inevitabilmente i primi disagi al traffico, solitamente molto intenso lungo questa direttrice. Si calcola che sono circa 18 mila i veicoli che passano ogni giorno sopra il ponte, compresi i mezzi pesanti che (per un vecchio accordo fra Comuni rivieraschi, Regione e Province di Bergamo e Milano) fra Canonica e Vaprio possono attraversare l’Adda solo dal Milanese alla Bergamasca. Motivo dei disagi è che, in alcuni momenti, si potrà viaggiare sul viadotto solo a senso unico alternato.

Non sono invece al momento previste limitazioni di peso per il passaggio sull’infrastruttura: dovrebbero entrare in vigore solo tra circa un mese, quindi a fine giugno. Prima, comunque, dovranno essere con largo anticipo comunicate alle aziende di trasporto pubblico e di trasporti del territorio: infatti a quel punto né ai pullman né ai camion dalla massa superiore alle 3,5 tonnellate sarà consentito accedere al ponte. Un problema non da poco, considerato anche il fatto che il primo lotto della messa in sicurezza del viadotto avrà una durata di sei mesi; e che poi nelle vicinanze non ci sono molte alternative: solo il ponte dell’autostrada A4 e quello stradale fra Trezzo e Capriate su cui, però, esiste una limitazione di 20 tonnellate. Bisognerà quindi sperare che il nuovo ponte sull’Adda della circonvallazione di Cassano (che sarà percorribile dai mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia) apra a settembre, come annunciato.