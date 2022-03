Ponti e strade, nella Bergamasca arrivano 34 milioni per la manutenzione

Ammontano a oltre 34 milioni di euro i fondi, approvati ieri in Conferenza Stato-Città, destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e alla manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Provincia di Bergamo. In particolare 17,4 saranno destinati ai ponti e ai viadotti, mentre per le strade e la loro manutenzione sono stati stanziati 17,201 milioni per il periodo dal 2025 al 2029. I finanziamenti in arrivo consentiranno quindi di migliorare le infrastrutture stradali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza.