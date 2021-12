Positivi al test rapido: per snellire le code niente più tampone molecolare

Snellire le procedure, per non ingolfare i centri tampone. È questa la strada da imboccare, nel momento più critico del sistema di diagnostica e tracciamento. La Direzione generale Welfare della Regione ha messo a punto le «indicazioni per rafforzare l’offerta di tamponi e garantire la possibilità di eseguirli ove necessario». La novità riguarda in particolare un punto: per i casi sintomatici, «il tampone antigenico positivo non richiede più la conferma con il tampone molecolare ma è considerato caso confermato» e basta a far scattare la quarantena. In precedenza, viceversa, se una persona sintomatica risultava positiva al tampone rapido eseguito in farmacia, era comunque tenuta a sottoporsi a un test molecolare di conferma, da eseguire presso i punti tamponi gestiti dalle Asst: la nuova indicazione della Regione evita così il «doppio tampone».

La nota firmata dal dg Giovanni Pavesi declina poi una casistica di priorità: «Il sistema di testing a carico del Servizio sanitario regionale deve essere prioritariamente dedicato in forma esclusiva ai pazienti sintomatici e con la richiesta da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, tramite prenotazione informatica da Ats da Mmg/pls oppure tramite ricetta presentandosi direttamente».