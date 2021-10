Pradalunga dice addio all’ex sindaco Mario Valoti

Classe 1930, Valoti entrò in consiglio comunale nel 1956, divenne sindaco nel 1961, carica che mantenne per tre mandati consecutivi fino al 1975; fu anche consigliere provinciale. Fece ritorno in Consiglio comunale nel periodo 1985-1995 dove sedette tra i banchi dell’opposizione.

A raccogliere il testimone la figlia Natalina, attuale sindaco di Pradalunga, eletta nel 2014 e riconfermata nel 2019. «A Pradalunga – ricorda l’amico (ed ex sindaco) Alessandro Cortesi – Mario è stato, ed è tuttora considerato, l’amministratore comunale per eccellenza, vuoi per la durata della presenza autorevole in Consiglio comunale, vuoi, soprattutto, per l’incisività della sua azione amministrativa e per l’impulso dato allo sviluppo del paese».