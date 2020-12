Principesse, stelle filanti e cavalieri Alleati preziosi per combattere il male

Amici della pediatria In campo da 30 anni per aiutare i bambini in un ambiente difficile come l’ospedale.

Principesse, ballerine, fiori, stelle filanti e cavalieri: Vanessa, 8 anni, nella sua stanza d’ospedale al Papa Giovanni XXIII ha creato con la mamma Lara un mondo tutto suo, scintillante di colori e paillettes. Perfino i vasetti dei medicinali e quelle siringhe, che le fanno tanta paura, sono stati convertiti in strumenti per lavoretti e travasi. La luce del suo sorriso è la cosa più grande e sorprendente in quello spazio, una volta nudo e bianco, ora trasformato dalla fantasia. È questa la magia dell’Associazione Amici della pediatria (Adp, www.amicidellapediatria.it ), che nel 2020 compie trent’ anni. Un incanto che si ripete in modo diverso in ogni stanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.