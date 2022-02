Processo Ubi, il pm impugna la sentenza: «Ci fu ostacolo alla vigilanza»

Lo scorso ottobre il processo in primo grado si era concluso con l’assoluzione di trenta imputati su trentuno. Per undici di loro, però, ora il sostituto procuratore Paolo Mandurino ha presentato ricorso in appello, chiedendo un secondo giudizio. È il nuovo atto del processo Ubi, destinato quindi ad approdare in Corte d’Appello a Brescia nei prossimi mesi. Il ricorso del pubblico ministero – 151 pagine di argomentazioni – riguarda undici posizioni (su un totale di 16) per cui il Tribunale di Bergamo ha pronunciato sentenza di assoluzione con formula piena («perché il fatto non sussiste») dalle accuse, a vario titolo, di ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza, Consob e Banca d’Italia.

Battaglia sull’«ostacolo»