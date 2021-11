Prof no vax, dieci sospesi: solo uno ogni mille in Bergamasca

Il valore assoluto è ridotto, quello percentuale ancor più minuscolo. Ma è comunque la ricognizione di una minoranza, certo piccolissima, che ha scelto l’opposizione più dura rispetto alle norme volte a garantire la sicurezza contro il virus. In Bergamasca, sono circa una decina i lavoratori della scuola sospesi perché rifiutano di rispettare la normativa sul Green pass: non sono vaccinati e non vogliono sottoporsi al tampone che consentirebbe di ottenere la certificazione verde «temporanea», e di conseguenza sono stati appunto sospesi dal servizio.

In proporzione, rispetto ai quasi 18mila lavoratori del settore, si tratta di una quota risicatissima: meno dello 0,01% della platea, cioè meno di uno su mille . «Su tutta la provincia – conferma Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo – saranno una decina le sospensioni di chi rifiuta di vaccinarsi o sottoporsi a tampone per poter entrare nelle scuole. Per come la vedo io, visto quello che ha visto questa terra non dovrebbero esserci nemmeno questi dieci. Anche se, oggettivamente, dieci persone è un numero molto piccolo (sono 17.618 i posti del personale tra docenti e Ata, a Bergamo, ndr)». La dirigente sottolinea con forza l’importanza della vaccinazione: «Dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico strumento che abbiamo contro il virus, dobbiamo proteggere la salute nostra e delle persone che ci sono vicine – ribadisce Patrizia Graziani –. E questo ci permette anche di mantenere la scuola in presenza. Quelle dieci persone che hanno rifiutato sono poche, ma allo stesso tempo sono fin troppe».