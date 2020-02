Pronti per Carnevale, tutti in maschera Le iniziative a Bergamo e provincia

Su «L’Eco» in edicola oggi sei pagine dedicate alle manifestazioni in programma su tutto il territorio. Novità quest’anno in città, ci sono gli artisti di strada.

Un’invasione di maschere allegre e colorate. Coriandoli e costumi in centro e nei quartieri. Eventi per tutti e in particolare per i bambini, i veri protagonisti della festa più attesa dell’anno tra le strade, i teatri, i musei e le biblioteche.

Bergamo celebra il Carnevale 2020 facendo squadra tra le istituzioni culturali, che hanno lavorato in sinergia per garantire il divertimento nel programma curato dall’assessorato alla Cultura. Dagli acrobati in centro fino ai laboratori nei quartieri, ma anche luoghi simbolo della città in prima linea come il teatro Sociale, l’Accademia Carrara, il museo del Cinquecento. Novità di quest’anno gli artisti di strada in scena dalle 15 alle 17 (oltre al sabato) anche il martedì grasso (25 febbraio) tra viale Roma e largo Belotti . Un’esibizione di trampolieri e acrobati della compagnia teatrale di strada «SpettacoloSenzaMura» per la gioia dei bambini.