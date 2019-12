Quanto versano i parlamentari al partito? Lega record: 488 mila euro in due anni

Non sgarrano mai, nemmeno di un centesimo. Ogni mese dai conti correnti dei parlamentari bergamaschi partono bonifici, tracciati e quindi alla luce del sole, che portano soldi nelle casse dei partiti di riferimento. Chiamasi «erogazioni liberali», la versione aggiornata del vecchio «obolo», un tempo obbligatorio e ora volontario (almeno ufficialmente). Non è una regola scritta negli statuti perché sarebbe fiscalmente incompatibile con la detrazione al 26% (fino a 30 mila euro) in vigore per le forze politiche. Tutto è affidato a norme non scritte che prevedono quote precise decise dalle assemblee interne dei singoli partiti.