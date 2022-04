Questura, la ricorrenza dei 170 anni. «A Orio controlli quintuplicati. Appello ai giovani: attenzione alla droga dello stupro»

«Siamo tornati quasi alla normalità e questo lo dimostrano, nel bene e nel male, anche i dati dell’attività: anche le rapine e i furti sono aumentati, così come i controlli all’aeroporto di Orio al Serio che sono quintuplicati per via della ripresa dei voli. L a nostra attenzione è massima anche verso il mondo giovanile e il contrasto delle droghe, a partire dalla cosiddetta “droga dello stupro” : abbiamo registrato un singolo sequestro di meno di un litro, ma sufficiente a far scattare un campanello d’allarme che ci ha spinto a formare anche il nostro personale al riconoscimento di questa sostanza molto pericolosa».