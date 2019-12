Quota 100, poco più di tremila i pensionati Turnover lumaca, rimpiazzati solo 4 su 10

Risultati sotto le previsioni: nella Bergamasca avrebbero potuto aderire circa novemila lavoratori. Il precedente governo stimava tre nuove assunzioni per ogni fuoriuscita, coperto invece il 42% dei posti.

È passato solo un anno da quando l’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio azzardò una promessa in vista della partenza di «Quota 100»: «Stiamo facendo una manovra finalmente per trovare nuovo lavoro ai giovani. Mi stanno dicendo tante aziende, anche di Stato, quelle grandi, che per ogni pensionato che ci sarà l’anno prossimo, assumeranno anche tre giovani, quindi 1 a 3».