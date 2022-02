Raccogliere rifiuti facendo jogging: il primo giro d’Italia di plogging attraverserà la Bergamasca

Si scaldano i motori in vista del 1° Giro d’Italia di plogging, per raccogliere i rifiuti abbandonati mentre si fa jogging, che ha preso il via da Pordenone in Friuli-Venezia Giulia ed è destinato ad attraversare tutta la penisola, valli bergamasche comprese.